The Mandalorian: Zweite Staffel bei Disney+ gestartet

Star-Wars-Fans dürfen sich freuen, Staffel 2 der populären Serie The Mandalorian ist heute mit der ersten Folge beim Streaminganbieter Disney+ gestartet. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, insgesamt beinhaltet die zweite Staffel 8 Folgen. Mit dabei sind u.a. Pedro Pascal (Game of Thrones & Narcos), Giancarlo Esposito (Breaking Bad & Better Call Saul) und Taika Waititi (Jojo Rabbit & 5 Zimmer, Küche, Sarg)

In der neuen Season dürfen sich Fans beispielsweise auf eine Rückkehr des ikonischen Kopfgeldjägers Boba Fett freuen. Als Regisseure fungieren u.a. The-Mandalorian-Macher Jon Favreau und Robert Rodriguez (Sin City, From Dusk till Dawn). Viel Spaß mit der neuen Staffel!