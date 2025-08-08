The Mandalorian Star Gina Carano legt Rechtsstreit mit Disney bei

HQ

Vor einem Prozess im September scheint die Schauspielerin und Ex-MMA-Kämpferin Gina Carano einen K.o.-Kampf gegen Disney gewonnen zu haben. Nachdem sie 2021 wegen politischer Tweets vonThe Mandalorian Carano gefeuert worden war, in denen sie die Trans-Community kritisierte und ihre Konservativkeit mit der Verfolgung durch Deutschland in den 1940er Jahren verglich, beschloss die Schauspielerin, Disney wegen einer ihrer Meinung nach unfairen Freilassung vor Gericht zu bringen.

Bevor der Gerichtsstreit überhaupt beginnen konnte, scheint Disney die weiße Flagge geschwenkt zu haben. Wie Deadline berichtet, hat die Maus ihre Sicht auf die Angelegenheit geändert und sich mit Carano geeinigt. Details des Vergleichs wurden noch nicht bekannt gegeben, und so wissen wir nicht, ob Carano die Millionen, die sie in ihrer Klage gefordert hat, oder ihre Rolle als Mandalorianerin zurückbekommt, aber es scheint, dass Disney offen für eine Zusammenarbeit in der Zukunft ist.

"Die Walt Disney Company und Lucasfilm freuen sich, bekannt zu geben, dass wir eine Einigung mit Gina Carano erzielt haben, um die Probleme in ihrer anhängigen Klage gegen die Unternehmen zu lösen", heißt es in einer Erklärung von Disney. "Frau Carano wurde von ihren Regisseuren, Co-Stars und Mitarbeitern immer sehr respektiert, und sie arbeitete hart daran, ihr Handwerk zu perfektionieren, während sie ihre Kollegen mit Freundlichkeit und Respekt behandelte. Nach Abschluss dieser Klage freuen wir uns darauf, in naher Zukunft Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Frau Carano zu identifizieren."

Seit Donald Trump im Januar dieses Jahres ins Präsidentenamt zurückgekehrt ist, hat sich die Art und Weise, wie große Medienunternehmen auf politische und "woke" Inhalte reagieren, deutlich verändert. Caranos Ansichten wurden noch vor wenigen Jahren vom Unternehmen vehement verleugnet, aber jetzt ist sie wieder auf dem Bild, und alles ist ihr vergeben. Rein spekulativ ausgedrückt: Obwohl sie in Zukunft zu Disney-Projekten zurückkehren kann, bezweifeln wir, dass sie in absehbarer ZeitThe Mandalorian zum Set gehen wird, da Star Pedro Pascal ein bekannter Unterstützer der Trans-Community ist und nicht Hollywoods größeren "Vergessen und Verzeihen"-Ansatz zu verfolgen scheint.