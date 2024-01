The Mandalorian Staffel 4 hängt vom Erfolg des Films The Mandalorian & Grogu ab

HQ

Wir waren alle sehr aufgeregt, als Disney und Lucasfilm ankündigten, dass The Mandalorian verfilmt werden würde, aber es ließ auch eine quälende Frage in der Luft hängen: Was ist dann mit der vierten Staffel der Serie passiert?

Wie sich viele von euch erinnern werden, gipfelte das Finale der 3. Staffel von The Mandalorian darin, dass Din Djarin und Grogu sich auf ihrer Farm niederließen, nachdem sie endlich die Moff Gideon besiegt und dabei geholfen hatten, Mandalore aus den Fängen des Imperiums für die Mandalorianer unter dem Kommando von Bo-Katan zurückzuerobern. Mando hatte sich der Regierung der Neuen Republik angeboten, um die Ordnung im Outer Rim aufrechtzuerhalten, und es ist unbekannt, wie die beiden in eine neue Handlung eintreten würden, aber es scheint, dass sowohl die Ereignisse von Ahsokas erster Staffel als auch die Hollywood-Streiks im letzten Jahr die Pläne leicht verändert haben.

Laut The Hollywood Reporter scheint es, dass die Drehbücher für die vierte Staffel von The Mandalorian fertig waren, um in Produktion zu gehen, aber mit den Pausen von Autor und Schauspieler änderten sich die Pläne und die Idee verwandelte sich in The Mandalorian und Grogu-Film. Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir keine vierte Staffel auf Disney+ bekommen werden, aber es bedeutet, dass es mehr von den Zahlen abhängen wird, die der Film an den Kinokassen erzielt.

The Mandalorian und Grogu werden von Jon Favreau inszeniert und das Drehbuch wird derzeit von Favreau selbst mit Dave Filoni geschrieben, so dass wir mehr Star Wars-Qualität auf dem Papier erwarten können.

Würdest du eine vierte Staffel von The Mandalorian bevorzugen, oder denkst du, dass ein Film ein besserer Weg wäre, um die Geschichte weiterzuentwickeln?