The Mandalorian Schauspielerin Gina Carano verklagt Disney wegen Diskriminierung und unrechtmäßiger Kündigung

Gina Carano, die ehemalige MMA-Kämpferin, die zur Schauspielerin wurde, schien es ziemlich gut zu machen. Sie hatte Hauptrollen in The Mandalorian und dem ersten Deadpool-Film, und doch brach alles zusammen, als sie rechte Meinungen in den sozialen Medien äußerte.

Carano kritisierte Black Lives Matter, Pronomen, das im Jahr 2020 eingeführte obligatorische Tragen von Masken und vieles mehr und behauptete schließlich in einem ihrer letzten Tweets, der wie folgt lautete:

"Die meisten Menschen wissen heute nicht, dass die Regierung, um an den Punkt zu gelangen, an dem Naxi-Soldaten Tausende von Juden zusammentreiben konnten, zuerst ihre eigenen Nachbarn dazu gebracht hat, sie zu hassen, nur weil sie Juden sind. Wie unterscheidet sich das davon, jemanden wegen seiner politischen Ansichten zu hassen?"

Jetzt verklagt sie Disney wegen unrechtmäßiger Kündigung und Diskriminierung und behauptet, sie sei entmenschlicht worden und ihre Worte seien ständig verdreht worden, nachdem sie nicht den Ansichten entsprach, die Disney und Lucasfilm von ihr wollten.

Sie behauptet, dass ähnliche Ansichten für ihre männlichen Co-Stars ignoriert wurden und dass ihr gesagt wurde, dass sie sich öffentlich entschuldigen müsse, um weiter arbeiten zu können. Die Klage wird von Elon Musk finanziert, der versprochen hat, jedes rechtliche Problem zu unterstützen, bei dem die freie Meinungsäußerung bedroht ist. Joe Benarroch, Head of Business Operations von X, sagte in einer Erklärung Folgendes:

"Als Zeichen des Engagements von X Corp für die freie Meinungsäußerung sind wir stolz darauf, Gina Caranos Klage finanziell zu unterstützen und sie in die Lage zu versetzen, ihre Rechte auf freie Meinungsäußerung auf X zu verteidigen und ihr die Möglichkeit zu geben, ohne Mobbing, Belästigung oder Diskriminierung zu arbeiten."

