The Mandalorian kehrt im September zu Disney + zurück, irgendwie...

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Das genaue Datum für die Ankunft von The Mandalorian & Grogu auf Disney+ ist noch nicht bestätigt, aber wir wissen, wann der Beskar-bekleidete Kopfgeldjäger für ein völlig neues Abenteuer auf der Streaming-Plattform zurückkehren wird.

Ein "brandneues Special" namens Lego Star Wars: The Mandalorian wurde enthüllt, wobei es sich um eine kleinere, frische Geschichte handelt, die sich um den talentierten Kopfgeldjäger dreht und scheinbar auf einem früheren Teil seiner Geschichte mit Grogu an seiner Seite basiert.

Die genaue Zusammenfassung des Specials wurde noch nicht veröffentlicht, aber das Teaser-Bild zeigt Grogu in seinem ursprünglichen 'Babytrage'-Gerät, also wird dies vielleicht eine Nacherzählung einer der früheren Staffeln der The Mandalorian -Serie sein.

Was das Premierendatum des Specials angeht, so ist dieses für den 2. September angesetzt, was zu diesem Zeitpunkt The Mandalorian & Grogu vielleicht schon auf Disney+ erschienen ist oder direkt am Horizont steht, da wir oft nur wenige Monate warten müssen, bis ein Film nach seiner Kinopremiere auf einem Streamingdienst erscheint.

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