The Mandalorian & Grogu zieht am Eröffnungswochenende 163 Millionen Dollar ein.

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The Mandalorian & Grogu ist der erste Star-Wars-Film, den wir seit sieben Jahren im Kino gesehen haben, und an seinem viertägigen Eröffnungswochenende hat er insgesamt 163 Millionen Dollar eingespielt. Wahrscheinlich nicht so viel, wie Lucasfilm und Disney gehofft hatten, aber angesichts eines Produktionsbudgets von 150 Millionen Dollar sieht es gar nicht allzu schlecht aus.

Gerüchten zufolge benötigt der Film dank einer umfangreichen Marketingkampagne allein rund 500 Millionen Dollar an den Kinokassen, um die Gewinndecke zu erreichen. Die folgenden Wochenenden für The Mandalorian & Grogu werden unglaublich wichtig sein, und es wird auch das internationale Publikum noch mehr bezaubern müssen. Laut Box Office Mojo erzielte der Film in den USA 100 Millionen Dollar, aber weltweit erreichte er 63 Millionen Dollar.

Eine weitere große amerikanische Erfolgsgeschichte ist Obsession. Der Horrorfilm wurde offenbar mit einem minimalen Budget von nur 750.000 Dollar produziert, hat aber in den Wochen seit seiner Kinopremiere 68 Millionen Dollar eingebracht. Starke Mundpropaganda rund um Obsession bringt die Leute dazu, ihn zu sehen, und durchbricht sogar das Muster, dass ein Film nach dem Eröffnungswochenende das Interesse verliert. Obsession ist im Laufe der Zeit nur stärker geworden, was ihn zu einer der größten Erfolgsgeschichten des Jahres und zu einem der profitabelsten Filme seit Jahren macht.

Wenn du The Mandalorian & Grogu noch nicht gesehen hast und wissen möchtest, ob es sich lohnt, es anzusehen, schau dir hier unsere Rezension an.