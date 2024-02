The Mandalorian & Grogu, um diesen Sommer mit den Dreharbeiten zu beginnen

HQ

Anstatt uns eine vierte Staffel von The Mandalorian zu geben, werden wir stattdessen einen Spielfilm bekommen, der sich auf den Kopfgeldjäger und das Baby Yoda konzentriert. Es wird erwartet, dass es irgendwann im Jahr 2026 auf den Markt kommt, aber die Dreharbeiten könnten ziemlich bald beginnen.

Laut Collider wird die Produktion des Films im Juni beginnen, wobei sich dies noch ändern kann. Pedro Pascals voller Terminkalender könnte hier eine wichtige Rolle spielen, da er 2025 auch in The Last of Us Staffel 2 zu sehen ist und Berichten zufolge eine Rolle als Reed Richards in den Fantastic Four des MCU haben wird.

Es wird irgendwann eine weitere Staffel von The Mandalorian geben, aber im Moment sieht es so aus, als würde Disney sein ganzes Gewicht in diesen Spielfilm stecken.

Werden Sie für The Mandalorian & Grogu sitzen?