The Mandalorian & Grogu steckt voller Star Wars-Nostalgie im neuen Trailer

HQ

Disney hat gerade den ersten Trailer zum kommenden The Mandalorian & Grogu Film veröffentlicht. Der Kinostart basiert auf der TV-Serie The Mandalorian und wir werden unseren Titelcharakter in einem neuen Weltraumabenteuer in einer weit, weit entfernten Galaxie sehen.

Unser Trailer zeigt unsere beiden Hauptdarsteller, wie sie ihre üblichen Eskapaden machen. Im weiteren Verlauf des Trailers sehen wir im Vergleich zur TV-Serie viel mehr Action und größere Versatzstücke, und wir werden auch mit Auftritten von Sigourney Weaver und vor allem mit der Rückkehr von Babu Frik verwöhnt.

Alte und neue Star Wars-Fans werden hier auf ihre Kosten kommen, denn am Ende des Trailers gibt es auch einen AT-AT zu sehen, der in die Luft gejagt wird, sowie viele andere Teaser für zusätzliche Auftritte im Film.

The Mandalorian & Grogu erscheint am 22. Mai 2026.