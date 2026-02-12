The Mandalorian & Grogu könnte Disneys kostengünstigster Star-Wars-Film bisher sein

HQ

Disney und Lucasfilm scheinen nicht mehr so bereit zu sein, ihre Mauer so weit zu öffnen wie früher, und der neue Star-Wars-Film The Mandalorian & Grogu scheint ein viel strengeres Budget zu haben. Tatsächlich sieht es so aus, als würde es der günstigste Film der Reihe werden, zumindest unter Disneys Eigentümerschaft.

Laut Angaben der California Film Commission beträgt das Produktionsbudget 166,4 Millionen US-Dollar. Das ist deutlich weniger als bei den vorherigen Filmen, denn Das Erwachen der Macht kostete 245 Millionen Dollar und Die letzten Jedi satte 317 Millionen. Sogar Solo: A Star Wars Story, das von umfangreichen Nachdrehs geplagt war, kostete bis zu 275 Millionen Dollar und wurde Lucasfilms erster klarer Fehltritt.

Um alles ins Verhältnis zu setzen, hier eine Liste aller großen Star-Wars-Filme und deren Produktionskosten:



Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung (1977): 11 Millionen Dollar



Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück (1980): 18 Millionen Dollar



Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi (1983): 32,5 Millionen Dollar



Star Wars: Episode I – Die Phantombedrohung (1999): 115 Millionen Dollar



Star Wars: Episode II – Angriff der Klone (2002): 115 Millionen Dollar



Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith (2005): 113 Millionen Dollar



Star Wars: Das Erwachen der Macht (2015): 245 Millionen Dollar



Rogue One: A Star Wars Story (2016): 200 Millionen Dollar



Star Wars: Die letzten Jedi (2017): 317 Millionen Dollar



Solo: A Star Wars Story (2018): 275 Millionen Dollar



Star Wars: The Rise of Skywalker (2019): 275 Millionen Dollar



The Mandalorian und Grogu (2026): 166,4 Millionen Dollar



Der Kontrast ist rückblickend auffällig. Als Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung 1977 Premiere feierte, betrug das Budget bescheidene 11 Millionen Dollar – und der Film spielte später weltweit unvorstellbare Summen ein. Während sowohl der Original- als auch der Prequel-Trilogie stiegen die Kosten, aber die Rentabilität hielt mit. Erst unter Disney begann sich das Gleichgewicht zu verschieben.

Sogar die TV-Projekte waren fast unverhältnismäßig teuer. The Acolyte soll über 230 Millionen Dollar gekostet haben, während zwei Staffeln von Andor insgesamt über 645 Millionen Dollar gekostet haben. Aber vielleicht haben Disney und Lucasfilm nun aus ihren Fehlern gelernt. Die Tatsache, dass The Mandalorian & Grogu für 166,4 Millionen Dollar landete, ist ein klares Zeichen für eine Kursänderung.