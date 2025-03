The Mandalorian & Grogu ist Disneys billigster Star Wars-Film

HQ

The Mandalorian & Grogu markiert die Rückkehr von Star Wars auf die große Leinwand. Nach Jahren der Abwesenheit müssen wir nicht mehr auf Disney+ einschalten, um mit den Abenteuern des Kopfgeldjägers und seines immer marktfähigen Babys Yoda Schritt zu halten.

Laut Collider scheint Disney seine Lektionen daraus gelernt zu haben, mit Star Wars-Budgets groß zu spielen, und hat The Mandalorian & Grogu zum billigsten Star Wars-Film seit Die Rache der Sith gemacht. Eine kalifornische Steuergutschrift in Höhe von 21,75 Millionen US-Dollar senkte das Budget auf 166 Millionen US-Dollar.

Das ist immer noch eine Menge Geld, aber es ist vielleicht ein Hinweis auf Disneys weniger hohe Erwartungen an diesen Film. Während The Mandalorian eine neue Ära für Disney Star Wars einläutete, mussten die Leute die Serie sehen, um zu verstehen, wer die Figur ist, und scheuen daher möglicherweise die Kinos, wenn The Mandalorian & Grogu veröffentlicht wird. Wenn man bedenkt, dass The Acolyte ein Budget von rund 230 Millionen US-Dollar hatte, zieht sich Disney vielleicht nur aus den Ausgaben für Star Wars zurück, um etwas Geld zu sparen.