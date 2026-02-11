The Mandalorian & Grogu gilt als der günstigste Star Wars-Film aus aktueller Erinnerung

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass Disney bei Star-Wars-Filmen meist richtig, wirklich viel Geld ausgibt, mit Budgets, die routinemäßig über 200 Millionen Dollar liegen und mit dem äußerst teuren Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers ihren Höhepunkt erreicht haben, das angeblich insgesamt bis zu 593 Millionen Dollar eingebracht hat, wobei allein rund 275 Millionen Dollar für die Produktion verwendet wurden.

Dieser Trend könnte Sie natürlich annehmen lassen, dass The Mandalorian & Grogu eine kostspielige Angelegenheit ist, und obwohl es kein billiger Film ist, deuten die neuesten Informationen des California Film Committee (danke, Collider) darauf hin, dass es tatsächlich der günstigste Star-Wars-Film seit zwei Jahrzehnten ist.

Die Daten besagen, dass das Produktionsbudget für The Mandalorian & Grogu bei 166,4 Millionen Dollar lag, was deutlich unter allen Star-Wars-Filmen liegt, die in den 20 Jahren seit Rache der Sith im Jahr 2005 entstanden sind. Tatsächlich waren die 'Prequels' nicht einmal viel günstiger als Mandos Kinofilm, die 113 bis 115 Millionen Dollar einbrachten.

Es sollte gesagt werden, dass diese Daten offenbar nur Produktionskosten und nicht das zugehörige Marketing enthalten, und so wie wir von Disney selbst wissen, dass die Gesamtkosten von The Rise of Skywalker fast 600 Millionen Dollar überschritten und die Produktionskosten von 275 Dollar in diesen neuesten Daten weit überstiegen.

Vielleicht ist das zurückhaltendere (nach Star-Wars-Maßstäben) Budget also eine gute Nachricht für The Mandalorian und Grogu und zeigt, dass es nicht die astronomischen Höhen wie die vorherigen Werke erreichen muss, um als Erfolg zu gelten.

Wirst du ihn im Kino sehen?