Nachdem ich jahrelang League of Legends gespielt habe, ist mir klar, dass das Universum und die umfangreiche Charaktergeschichte des Spiels die faszinierendsten Aspekte sind. Obwohl MOBA vielleicht nicht das beste Genre ist, um die Geschichte eingehend zu erforschen (abgesehen von der Veröffentlichung temporärer Ereignisse oder Skin-Linien), hat Riot glücklicherweise damit begonnen, neue Inhalte über verschiedene Medien zu erstellen, darunter Comics, die beliebte Netflix-Show Arcane und einige Versuche, andere Genres mit Titeln wie Legends of Runeterra zu meistern. Ihre neueste Ergänzung sind die A League of Legends Story-Spiele, eine Sammlung von Titeln verschiedener Genres, die von verschiedenen Entwicklern veröffentlicht wurden und es uns ermöglichen, neue Möglichkeiten durch die Hintergrundgeschichten unserer Lieblingscharaktere zu erkunden. Und schnallen Sie sich an, denn Riot Forge hat ein paar weitere Abenteuer vorbereitet, die 2023 veröffentlicht werden sollen.

The Mageseeker: A League of Legends Story ist ein Action-RPG, das von Digital Sun, den Machern von Moonlighter, entwickelt wurde. Wie der bekannte Indie-Titel zeichnet sich The Mageseeker durch seine wunderschöne 2D-Pixelkunst mit malerischen Umgebungen aus, die Sie beim Erkunden der Karte in Ehrfurcht versetzen werden. Obwohl es eine sehr angenehme und sogar süchtig machende Erfahrung ist, hat es ein paar Mängel.

Die Geschichte beginnt in Demacia, einem Königreich, das den Einsatz von Magie strengstens verbietet. Ich schlüpfe in die Rolle von Sylas von Dregbourne, einem Magier, der wegen eines Vorfalls, der seine Unfähigkeit, seine Kräfte zu kontrollieren, offenbarte, 15 Jahre lang inhaftiert war. Zu Beginn des Spiels stellt ein Cinematic den Beginn meiner Reise vor: Sylas hat es geschafft zu entkommen, indem er die Kräfte seines Freundes Lux gestohlen hat. Er setzt die Stadt in Brand und flieht, bereit, eine Revolution gegen die tyrannische Monarchie und die Magiersucher zu beginnen.

Das Gameplay beginnt mit einfacheren Sequenzen, die als Einführung in die Steuerung und die grundlegenderen Mechaniken dienen. League of Legends-Fans werden erfreut sein zu erfahren, dass das Gameplay und die Fähigkeiten von Sylas nahtlos an das RPG-Genre angepasst wurden. Als abtrünniger Magier mit einem Bruiser-Spielstil führt er Petrizitenketten, eine Waffe, die Magie aus seiner Umgebung absorbieren kann. Genau wie im Hauptspiel hat er einen einfachen und einen aufgeladenen Angriff und er kann seine Ketten an Feinden oder Elementen der Umgebung festhalten und sich zu ihnen ziehen. Seine charakteristischsten Eigenschaften bleiben alle erhalten, so dass er auch die Fähigkeiten der Feinde stehlen und gegen andere einsetzen kann.

Selbst im normalen Schwierigkeitsmodus sind diese Mechaniken ziemlich einfach und leicht zu meistern. Für jemanden, der neu in diesem Genre ist, können sich die Kämpfe anfangs etwas knifflig anfühlen, wenn man sich an die verschiedenen Fertigkeitskombinationen und die Kettenbewegung gewöhnt, aber für erfahrenere Spieler kann es überraschend einfach sein. Wenn Sie auf der Suche nach einer Herausforderung sind, ist es besser, direkt in den höheren Schwierigkeitsgrad zu wechseln. Lassen Sie Ihre Wachsamkeit jedoch nicht im Stich: Manchmal wechseln die Szenen von einer ziemlich leeren Umgebung zu einer schnellen Abfolge mächtiger feindlicher Wellen.

Auf den ersten Blick mag es so klingen, als würden sich die Kämpfe ziemlich langweilig anfühlen, sobald man den Dreh raus hat, was sehr früh sein könnte. Es gibt jedoch eine einzigartige Wendung: Das Magiesystem dreht sich um Elementarfähigkeiten. So wie es sich anhört: Feuer, Eis, Donner... Jedes der Elemente kontert ein anderes, also musst du Sylas' Stehlefähigkeit sinnvoll einsetzen und auswählen, welche Fähigkeiten du nehmen möchtest. Darüber hinaus hängt Magie von Mana ab, das nach physischen Angriffen wieder aufgefüllt werden kann. Die Gameplay-Schleife nimmt dadurch eine hochinteressante Wendung: Stehlen, Angriff, Rasen und Schlagen, immer und immer wieder. Die Spieler müssen sich auf verschiedene Feinde konzentrieren, um sie mit einem bestimmten Element zu töten, was ein ziemlich lustiges Erlebnis schafft, wenn zu viele Dinge auf dem Bildschirm passieren.

Außerdem lässt dich das Spiel nach ein paar Wellen einfacherer Feinde auch in jeder Mission gegen deinen gerechten Anteil an anspruchsvolleren Bossen antreten, sodass du einige Zeit damit verbringen kannst, dich an neue Angriffsmuster und Fähigkeiten zu gewöhnen.

Davon abgesehen kann es schwierig sein, zu entscheiden, an welchen Feind man sich klammern soll, wenn er zu nahe beieinander liegt, und es gibt einige seltsame Fehler, die die Action verlangsamen. Zum Beispiel hören einige Magier ganz auf anzugreifen, wenn du ihnen zu nahe kommst. Die Feinde können sich auch ein wenig repetitiv anfühlen, wenn Sie einigen von ihnen zu oft begegnen, insbesondere während Nebenquests. Das Spiel hält die Dinge jedoch letztendlich frisch, indem es Sie gegen einige bekannte League of Legends-Champions kämpfen und ihre endgültigen Fähigkeiten stehlen lässt.

Sobald jede Mission vorbei ist, ist es an der Zeit, zum Versteck der Rebellion zurückzukehren. Während du immer wieder neue Leute triffst und sie davon überzeugst, dich der Rebellion anzuschließen, kommen sie in dieses Lager und eröffnen ihre eigenen Läden und Werkstätten, die dir wichtige Upgrades anbieten, die du mit den Ressourcen kaufen kannst, die du von Feinden und Truhen erhältst. Auf diese Weise kannst du dauerhaft die Fähigkeiten erlernen, die du gestohlen hast, deine Werte verbessern, deinen Manaspeicher erhöhen und alle Verbesserungen hinzufügen, die du brauchst, bevor du dich auf eine neue Mission begibst. Außerdem wird Sylas Outlaws treffen, um sich seiner Sache anzuschließen, die während der Missionen Elementarboni gewähren. Vielleicht ist dies ein Einzelspieler-Abenteuer, aber die Outlaws sind dein Team, und die Verbesserung ihres Levels ist entscheidend, um deine Gesamtkraft zu erhöhen.

Das Hideout ist der Ort, an dem Sie die eher story- und charakterorientierten Aspekte des Spiels erleben werden. Es stimmt zwar, dass der größte Teil Ihres Spiels aus Schlagen und Schlagen besteht, aber die Geschichte ist meisterhaft gestaltet und ermöglicht es Ihnen, in Sylas' Vergangenheit einzutauchen und zu verstehen, warum er so durstig nach Rache ist. Diese Geschichte zeigt, dass er nicht nur ein Bösewicht oder ein Retter ist, sondern ein viel nuancierterer Charakter. Sie können auch mit verschiedenen Nebenfiguren interagieren und Gespräche führen, die es Ihnen ermöglichen, ihre Hintergrundgeschichten zu erkunden und möglicherweise Freundschaften zu schließen.

Wie ich bereits erwähnt habe, sind der Retro-Stil und die Pixelkunst dieses Spiels absolut atemberaubend, mit viel Liebe zum Detail sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. In jeder neuen Umgebung konnte ich nicht anders, als mir ein paar Sekunden Zeit zu nehmen, um mich umzusehen. Die Animationen der Hauptcharaktere League of Legends waren ebenfalls verrückt: Als Garen zum ersten Mal sein Ultimate benutzte, war ich völlig verblüfft.

Abgesehen von der Ästhetik fühlte sich die Karte selbst jedoch zu einfach an, wie viele andere Aspekte des Spiels. Es war zu linear und ereignislos. Ich versuchte, mit ihm zu interagieren, Dinge zu zertrümmern, versuchte, neue Bereiche zu betreten, indem ich mich Türen, Treppen und Sektoren näherte, die schienen, als könnten sie woanders hinführen ... Nichts davon hat funktioniert. Obwohl Truhen mit Ressourcen leicht zu finden waren, hätte das Spiel von ein oder zwei Rätseln oder ein paar mehr Gelegenheiten profitiert, die Bereiche zu erkunden, die über das bloße Lesen verlorener Notizen hinausgehen.

Alles in allem ist dies ein durch und durch unterhaltsamer Titel, der sowohl für League of Legends-Fans als auch für Neueinsteiger geeignet ist. The Mageseeker zeichnet sich perfekt als eigenes, einzigartiges Spiel aus. Tatsächlich kann es sogar ein großartiger Einstieg in die League of Legends-Welt sein, da sein großartiges Geschichtenerzählen und seine charmante Umgebung sicherlich einige RPG-Genießer in das bekannte MOBA locken werden. Trotz seiner wenigen Unzulänglichkeiten kann ich diese Erfahrung, die ungefähr 12 Stunden dauern wird, wärmstens empfehlen.