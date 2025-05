The Macallan ist in seiner neuesten Kollektion eine Hommage an einen schottischen Künstler

HQ

Die Scotch Whisky Distiller The Macallan hat eine neue Kollektion angekündigt, die eine Hommage an einen der besten Künstler Schottlands darstellt. Der exzentrische Charles Rennie Mackintosh ist die Inspiration für das neue The Tree of Life Collection, das das Flair des Künstlers einfangen und in einer von zwei verschiedenen Optionen anbieten soll.

Der erste ist als The Tree of Life by The Macallan bekannt und der zweite trägt den Namen Art is the Flower, und beide sind ausgefallene und elegant abgefüllte Versionen eines 46 Jahre alten Single Malts, der 1979 destilliert wurde und seitdem in zwei Sherry-gereiften Eichenfässern in Speyside, Schottland, gereift ist.

Das Sortiment wird mit nur 112 Dekantern, die weltweit erhältlich sind, stark limitiert sein, und der Kreativdirektor von The Macallan, Jaume Ferras, fügte hinzu:

"The Macallan und Charles Rennie Mackintosh teilen die Ehrfurcht vor der Natur, eine treibende Kraft in Kunst und Handwerkskunst, und dies wird im Tree of Life von The Macallan auf beiden Veröffentlichungen gezeigt. Wir konnten uns von Mackintoshs eigenwilligen Naturdarstellungen inspirieren lassen und dies in der beispielhaften Kunst der Whiskyherstellung widerspiegeln und zwei außergewöhnliche neue Whisky-Veröffentlichungen kreieren."

Werbung: