The Lost Bus

HQ

Mit einem Drehbuch von Brad Ingelsby (Mare of Easttown, HBOs Task), der Regie von Paul Greengrass (Captain Philips, Green Zone, The Bourne Supremacy) und einer Hauptrolle von Oscar-Preisträger Matthew McConaughey (der den Golden Globe für seine Rolle in Dallas Buyers Club gewann) fühlt es sich an, als könnte ein Thriller über einen supertödlichen, massiven Waldbrand mit diesen dreien nichts weniger als wirklich großartig sein. Das verheerende Feuer in Nordkalifornien im Jahr 2018 forderte 85 Todesopfer und zerstörte fast 13.000 (!) Inmitten dieser aggressiven Feuerwand, die sich in historischer Geschwindigkeit von Sacramento nach Ridgewood bewegte, steckte ein Schulbus fest, eingeklemmt zwischen Feuerwehrautos und panischen Verkehrsteilnehmern, die versuchten, dem sicheren Tod aus Paradise, Kalifornien, zu entkommen. An Bord des Schulbusses befand sich eine Klasse von 24 verängstigten Kindern, ihre Lehrerin Mary Ludwig (America Ferrera) und der Busfahrer Kevin McKay (Matthew McConaughey).

Die wahre Geschichte des vielleicht größten Busfahrers der Welt aller Zeiten, der durch heldenhaften Einsatz während der Brandbekämpfung, die dort im Sommer 2018 viele Wochen lang stattfand, zur meistdiskutierten Person wurde. Dass Kevins Bemühungen verfilmt werden würden, war schon vor über sechs Jahren klar, aber erst jetzt hat es Greengrass geschafft, sein Traumprojekt zusammenzuschustern, das in vielerlei Hinsicht an Captain Philips erinnert (ein weiterer Greengrass-Film, der auf echtem Heldentum basiert, der langsam beginnt und dann das Tempo allmählich bis zu einem höllischen Crescendo erhöht). Es ist allerdings ein bisschen schade, dass das Spiel weder besonders spannend, packend noch einprägsam war.

Die Charaktere fühlen sich etwas flach an und viele der Actionszenen wirken wie Fahrgeschäfte. Du kannst es besser machen, Greengrass.

Das Hauptproblem hier ist für mich, dass es an Klarheit mangelt. Greengrass' patentierte, superwackelige Handkameraführung bringt oft Schlüsselszenen durcheinander, in denen ich als Zuschauer nicht wirklich erkennen kann, was er zu zeigen versucht, und Ingelsbys Drehbuch fehlt die Eleganz der Dialoge, die er normalerweise zusammen mit der nachvollziehbaren, menschlichen Dunkelheit hineinstopft, die auch seine besten Arbeiten bieten (Out of the Furnace ist ein leuchtendes Beispiel, davon). Matthew McConaughey spielt einen zusammengeschusterten, eindimensionalen Charakter, den man nur schwer mögen und mit dem man mitfiebern kann, während selbst America Ferreras Schulmädchen vom Drehbuch her eher flach wirkt. Gegen Ende gibt es ein paar richtig aufwendige Szenen, in denen der Bus wie eine leuchtend gelbe, vom Rauch beschädigte Rakete die riesigen Flammen durchdringt, die die Hälfte des Paradieses verwüstet haben, aber die Größe des Feuers, die Toten und das Ausmaß sind nie wirklich da, so dass das kleine Ausmaß etwas von der Spannung tötet, die von uns als Zuschauern verlangt, mehr über die tatsächlichen Einsätze zu wissen (abgesehen von den Kindern, Natürlich - die wir auch nicht kennenlernen). Es ist nie schlecht, aber auch nie sehr gut. Verpasstes Potenzial von einem echten Film-Dreamteam, würde ich sagen.

Werbung: