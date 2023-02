The Lords of the Fallen bekommt atemberaubende neue Screenshots

HQ

Obwohl es sicherlich keine Direct-Feed-Screenshots sind, die Hexworks und CI Games uns behandeln, zeigen diese acht neuen The Lords of the Fallen-Bilder immer noch eine brillante Art-Richtung und extrem hohe Ambitionen, wenn es um grafische Treue geht.

The Lords of the Fallen ist die Fortsetzung von Lords of the Fallen und spielt lange, lange Zeit nach dem ersten Spiel und scheint so etwas wie ein sanfter Neustart zu sein. Uns wird ein Abenteuer versprochen, das mehr als fünfmal so groß ist wie das Original und so ziemlich alles bietet, was wir von einem modernen RPG erwarten können (einschließlich Online-Koop für diejenigen, die die Kampagne mit einem Freund durchführen möchten).

The Lords of the Fallen erscheint dieses Jahr für PC, Playstation 5 und Xbox Series S/X. Schaut euch die neuen Screenshots unten an und stellt sicher, dass ihr sie verbessert, indem ihr darauf klickt - denn das ist atemberaubend.