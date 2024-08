The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim wird im ersten Trailer komplett Anime

Viele warten sehnsüchtig auf die Premiere von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht am kommenden Donnerstag, aber das ist nicht das Einzige, was wir in diesem Jahr von J.R.R. Tolkiens Universum sehen werden.

New Line Cinema hat uns endlich den ersten Trailer zu The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim gegeben, und es ist ziemlich klar, dass Regisseur Kenji Kamiyama einen ziemlich anderen Ansatz bei der Erkundung dieses Universums verfolgt als Peter Jackson. Sehr interessant, da Jackson den Film produziert, der am 13. Dezember Premiere haben soll. Hier ist eine Zusammenfassung, falls Sie von dem, was im Trailer passiert, verwirrt sind:

"The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim " spielt 183 Jahre vor den Ereignissen, die in der Original-Filmtrilogie aufgezeichnet wurden, und erzählt das Schicksal des Hauses Helm Hammerhand, dem legendären König von Rohan. Ein plötzlicher Angriff von Wulf, einem cleveren und skrupellosen Dunlen-Lord, der sich für den Tod seines Vaters rächen will, zwingt Helm und sein Volk zu einem waghalsigen letzten Gefecht in der alten Festung der Hornburg – einer mächtigen Festung, die später als Helms Klamm bekannt werden wird. Héra, die Tochter Helms, befindet sich in einer immer verzweifelteren Situation und muss den Willen aufbringen, den Widerstand gegen einen tödlichen Feind zu führen, der auf ihre totale Vernichtung aus ist."