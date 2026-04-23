The Lord of the Rings: The Rings of Power wird 2026 zu Prime Video zurückkehren

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Es sind fast zwei Jahre vergangen, seit wir nach Mittelerde zurückgekehrt sind, um ein neues Kapitel in der The Lord of the Rings: The Rings of Power -Geschichte zu beginnen. Nachdem die Serie 2022 gestartet war, kam die zweite Staffel 2024, was bedeutet, dass sie noch nicht im Verzug ist. Allerdings gab es kürzlich Befürchtungen, dass Staffel 3 dieses Jahr nicht starten würde und stattdessen auf 2027 verschoben wird. Das wird nicht der Fall sein.

Laut The Hollywood Reporter wird die dritte Staffel von The Rings of Power bis Ende des Jahres auf Prime Video erscheinen. Es gibt noch keinen Hinweis auf ein festes Datum oder ein prägnanteres Zeitfenster, aber wenn Sie begierig waren, Galadriels Vorhaben zu verfolgen, während sie weiterhin gegen Sauron und die Mächte des Bösen kämpft, dann ist die gute Nachricht, dass Sie nicht mehr lange warten müssen.

Eine offizielle Zusammenfassung für diese nächste Episodenreihe wurde sogar veröffentlicht, die Folgendes erklärt: "Springen wir mehrere Jahre nach den Ereignissen der zweiten Staffel, spielt die dritte Staffel auf dem Höhepunkt des Elbenkriegs und Saurons, während der Dunkle Lord versucht, den einen Ring zu erschaffen, der ihm den Vorteil verschafft, den Krieg zu gewinnen und ganz Mittelerde endlich zu erobern."

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