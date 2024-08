The Lord of the Rings: The Rings of Power - Saison 2

HQ

Vor zwei Jahren wurde Saurons wahre Identität gegen Ende von The Lord of the Rings: The Rings of Power von der rachsüchtigen Galadriel enthüllt - eine seltsame Charakterisierung in einer äußerst uneinheitlichen Interpretation der Überlieferung aus J.R.R. Tolkiens unvergleichlicher Fantasy-Welt. Zusammen mit den Harfoots, einem Elfen, einem Zauberer mit Amnesie und dem Spitzenpolitiker von Numenor bilden diese Geschichten die Grundlage für Saurons Masterplan, in dem er auf seine bisher genialste Verkleidung zurückgreift: eine einfache blonde Perücke.

Nein, so werde ich nicht sein. Sauron ist einer der wenigen Aspekte, die für mich in dieser Staffel tatsächlich funktioniert haben, wobei Charlie Vickers als Meistermanipulator von Mittelerde - diesmal unter dem Namen Annator - überzeugte und sich wie der einzige funktionierende Faden der Serie anfühlte. Sonst sind wir wieder im Gewirr aus überflüssigen Charakteren, verlorenem Potenzial und erzwungenen, langatmigen Dialogen über das Licht der Hoffnung und die überwältigende Dunkelheit. Es ist sehr klar, dass Amazon diesmal lieber ein neues Game of Thrones haben würde, als ein getreues Tolkien-Epos. Tod, Folter, Zwietracht, Verrat, Manipulation und anderes Elend werden zu zentralen Themen in der Entstehung von The Rings of Power, der sich so weit von Tolkiens liebevoll zugeschnittener Welt distanziert anfühlt, wie es nur sein kann. Es sagt wohl viel über die eindimensionalen Helden der Serie aus, wenn sich der deformierte Ork-Anführer Adar als der sympathischste herausstellt. Auf geht's, Team Mordor!

Was die erste Staffel am Leben hielt, waren die ständigen Ratespiele über die wahren Identitäten von Sauron und dem Zauberer, aber jetzt, da Saurons Identität geklärt wurde, bleibt man hauptsächlich mit den Resten zurück und die meisten Geschichten können am besten als Füllmaterial beschrieben werden. Zum Beispiel hätten Isildur, Harfoots und Arondir leicht herausgeschnitten werden können, ohne die Hauptgeschichte im Geringsten zu beeinflussen, und die Serie hätte wahrscheinlich auch davon profitiert, die Numenor-Politik zu kürzen. Eine der größeren Attraktionen ist immer noch der Zwerg Durin, die Figur, die Peter Jackson in Bezug auf Schauspielerei und Make-up am ähnlichsten ist - obwohl sein Konflikt mit seinem gierigen Vater dazu neigt, sich zu wiederholen.

Die Bösewichte sind die Highlights der Serie, da sie – im Gegensatz zu den Helden der Serie – zumindest wissen, was sie wollen...

Wer Galadriel nicht mochte, kann sich wohl auch damit trösten, dass sie nicht mehr so verrückt ist und im Grunde die Rollen mit Elrond getauscht hat. Galadriel ist nun diejenige, die sich Saurons magischen Ringen nicht völlig widersetzt, während Elrond derjenige wird, der am Dunklen Lord zweifelt und buchstäblich zum Helden der Saison in glänzender Rüstung wird. Eine seltsame Entscheidung, aber eine, die die Charakterdynamik zumindest etwas durcheinanderbringt. Ein weiterer Lichtblick ist Tom Bombadil, eine legendäre Tolkien-Figur, die es schafft, etwas Geheimnis und Wärme in eine ansonsten kühle Serie zu bringen. Es gibt also etliche Lichtblicke, die leider von viel Unsinn und langgezogenen Szenen überschattet werden, die nur selten irgendwohin führen.

Gegen Ende der beiden Episoden der Staffel passiert jedoch etwas Unerwartetes. Es funkt über, die Serie nimmt Fahrt auf, und es entbrennt ein höllisch verschwenderischer Kampf, der zwei makabre Episoden dauert - und plötzlich bin ich wieder süchtig. Sicher, es ist immer noch gespickt mit seltsam konstruierten Szenen und einem Mangel an Logik, aber der psychologische Aspekt funktioniert hier tatsächlich unerwartet gut. Die letzten beiden Episoden, so fehlerhaft sie auch waren, machten viele der langweiligeren Abstecher der Staffel wieder wett. Zumindest ist es deutlich besser als The Battle of the Five Armies!

Es ist eine seltsame Show. Es gibt immer noch grundlegende Probleme, wenn es darum geht, die Vergangenheit von Mittelerde zu rekonstruieren, und manchmal kann es geradezu frustrierend sein. Es ist immer noch schwierig, dies wirklich als eine The Lord of the Rings -Serie zu definieren, wenn man bedenkt, dass sie in Bezug auf Ton und Gewalt viel mehr mit George R.R. Martins Werk gemein hat. Gleichzeitig ist der Sauron-Fokus so stark und der Höhepunkt so sensationell, dass die Serie es am Ende irgendwie geschafft hat, auf die Beine zu kommen – auch wenn die Reise dorthin bestenfalls turbulent verlaufen ist.

