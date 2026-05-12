Die dritte Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird im November anlaufen

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Wir haben schon eine ganze Weile darauf gewartet, dass Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht mit seiner dritten Staffel zu Prime Video zurückkehrt (wenn auch nicht länger als zwischen Staffel 1 und 2), aber die gute Nachricht ist, dass das Warten langsam zu Ende geht.

Aufbauend auf dem kürzlich erschienenen Bericht, der behauptet, The Rings of Power werde bis Ende 2026 zurückkehren, wurde ein festes Datum genannt, wobei Prime Video verspricht, dass die dritte Staffel am 11. November startet.

Was diese Episodenrunde bieten wird, fügt eine kurze Beschreibung Folgendes hinzu: "Die dritte Staffel spielt einige Jahre nach den Ereignissen der zweiten Staffel, auf dem Höhepunkt des Krieges zwischen den Elben und Sauron. Der Dunkle Herrscher ist bestrebt, den Einen Ring zu schmieden, der ihm den entscheidenden Vorteil verschaffen soll, um den Krieg zu gewinnen, alle Völker seinem Willen zu unterwerfen und schließlich ganz Mittelerde zu beherrschen."

Zusätzlich zu all diesen Informationen hat Prime Video auch einen ersten Blick auf die kommende Staffel mit einem Bild geteilt, das den Dunklen Herrscher Sauron erneut zeigt.