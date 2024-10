The Lord of the Rings: The Rings of Power Kameramann erklärt, wie man anschaubare Nachtszenen erstellt

HQ

Einer der tiefsten Tiefpunkte der letzten und ziemlich enttäuschenden Saison von Game of Thrones war der große Endkampf in Winterfell zwischen den lebenden Helden und der untoten Armee der Night King und der Whitewalkers. Während die Idee vom Konzept her größtenteils großartig war, wenn auch mit einigen wichtigen Handlungsfehlern, war das Hauptproblem dieser epischen Episode, dass sie nachts spielte und im Grunde genommen nicht zu sehen war, weil sie zu dunkel war. Mit diesem immensen Ausrutscher im Hinterkopf waren Sie vielleicht besorgt, als Sie hörten, dass The Lord of the Rings: The Rings of Power auch eine große Nachtfolge geplant hatte.

Glücklicherweise haben das Kreativteam hinter der Show und Kameramann Alex Disenhof eine Lösung gefunden, um sicherzustellen, dass es keine großen Probleme mit dieser Nachtfolge gibt. In einem Interview mit Collider erklärt er, welche Schritte er unternommen hat, um sicherzustellen, dass die Show auch im Licht des Mondes gut aussieht.

"Eine Möglichkeit, die wir uns früher ausgedacht haben, um das zu umgehen, war die Tatsache, dass sie schon seit langer Zeit riesige Feuerbälle auf die Stadt schleudern. Und so lassen wir uns davon leiten. Und ich war in der Lage, echtes Feuer und falsches Feuer, das wir mit Lichtern entzündeten, als Schlüssel für einen Großteil der Szene zu verwenden. Wir hatten immer noch dieses mondhelle Ambiente, das man ein wenig in den Schatten sehen kann, so dass es nicht stockdunkel wird, aber es hat immer noch eine gewisse Stimmung."

Das bedeutet nicht, dass Disenhof nicht ein wenig Angst davor hatte, diese Szene in die Realität umsetzen zu müssen, denn er merkte auch an, dass "ich als Kameramann denke, dass einige der beängstigendsten Dinge, die man auf einer Seite lesen kann, wie 'Eine mondhelle Nacht' sind, weil es diese Balance zwischen dem gibt, was real ist und was sich real anfühlt. Und auch, was ein Publikum sehen will, wenn es darum geht, physisch zu sehen, wie eine Geschichte erzählt wird."

Die Nachtepisode war die siebte in der Serie, die ihr euch heute zu Prime Video ansehen könnt, wann immer ihr es für richtig haltet.