The Lord of the Rings: The Rings of Power Die vierte Staffel könnte Anfang 2027 mit den Dreharbeiten beginnen

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Obwohl wir wissen, dass The Lord of the Rings: The Rings of Power im November mit ihrer dritten Staffel zurückkehren wird, bleibt das Schicksal der Serie darüber hinaus ungewiss. Aber einem neuen Bericht des Hollywood Reporter nach sollten wir in naher Zukunft von dieser Ära Mittelerdes mehr erwarten.

Es wird behauptet, dass Staffel 4 zwar von Prime Video noch nicht genehmigt wurde, der aktuelle Plan jedoch vorsieht, dass die Vorproduktion im Herbst 2026 beginnt, bevor die vollständige Produktion Anfang 2027 beginnt. Da diese Serie ein absoluter Koloss ist, sollten wir keinen Premierentermin im Jahr 2027 erwarten, da es wahrscheinlich irgendwann im Jahr 2028 sein wird, wenn die vierte Staffel erscheint – vorausgesetzt, das grüne Licht wird durchgesetzt und die nächsten Episoden werden gedreht.

Es scheint wahrscheinlich, dass das grüne Licht eintreten wird, da The Rings of Power weiterhin eine der beliebtesten Serien von Prime Video ist, mit bisher rund 185 Millionen Zuschauern weltweit, und zudem der größte Start des Streamers für eine Originalserie aller Zeiten.