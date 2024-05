The Lord of the Rings: The Rings of Power Bilder bestätigen, dass Rory Kinnear in Staffel 2 Tom Bombadil ist

HQ

Amazon hat es geschafft, Details über die zweite Staffel von The Lord of the Rings: The Rings of Power ziemlich geheim zu halten. Dies hat die Fans über die wenigen Informationen spekulieren lassen, die wir erhalten haben, einschließlich der Frage, wen Rory Kinnear spielen wird. Kein Grund mehr zu spekulieren.

Eine Pressemitteilung bestätigt, dass Rory Kinnear die Ehre hat, Tom Bombadil in Staffel 2 von The Lord of the Rings: The Rings of Power zu sein, wenn sie am 29. August auf Prime Video startet.

Eine sehr interessante Wahl, da wir Bombadil nie in Peter Jacksons Filmen zu sehen bekamen, obwohl er ein denkwürdiger Teil der Bücher war. Dann lohnt es sich, diesen Anlass mit den vier Bildern von Rory Kinnear als Tom Bombadil unten zu feiern.