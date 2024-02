The Lord of the Rings: The Rings of Power beginnt mit der Arbeit an Staffel 3

The Lord of the Rings: The Rings of Power ist Amazons Vorstoß in die Big-Budget-Fantasy. Die Ringe der Macht folgt vielen bekannten Charakteren aus den Originalbüchern und Filmen, spielt aber, bevor Sauron wieder an die Macht kam, und gibt uns einen Einblick in das Leben, bevor Bilbo und Frodo den Einen Ring in die Hände bekamen.

Staffel 1 hat es gut gemacht, Zuschauer anzulocken, aber die Kritiker waren etwas lauwarm über die Serie, wenn man bedenkt, wie viel Mühe Amazon betrieben hatte, um sie Wirklichkeit werden zu lassen. Selbst mit allem Geld der Welt kann man die Mittelmäßigkeit nicht reparieren, so wie es aussieht.

Laut The Hollywood Reporter scheint Amazon jedoch keine Anzeichen einer Verlangsamung zu zeigen, wenn es um die Produktion der Serie geht. Die ersten Arbeiten an The Lord of the Rings: The Rings of Power Staffel 3 beginnen bereits.

Staffel 2 ist nicht mehr weit von der Veröffentlichung entfernt. Nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen sind, erwarten wir, dass er in diesem Jahr zurückkehrt, zusammen mit einem weiteren Fantasy-Schwergewicht in HBOs House of the Dragon.