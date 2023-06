The Lord of the Rings: Return to Moria startet im Herbst 2023

Wir hatten dieses Jahr nicht den besten Start für die Herr der Ringe-Spiele. Gollum war, nun ja, eines der schlimmsten Chaos, die wir seit einiger Zeit gesehen haben, aber es scheint immer noch Hoffnung in The Lord of the Rings: Return to Moria zu geben.

Bei der Summer Game Fest Live-Präsentation zeigte das Survival-Spiel, wie ein Spieler und seine Freunde tief in die verlassene Zwergenstadt eintauchen, sich ihren Weg zu vergessenen Schätzen graben und diejenigen bekämpfen können, die sie zu ihrer neuen Heimat gemacht haben.

Wir haben ein Veröffentlichungsfenster für The Lord of the Rings: Return to Moria im Herbst 2023, und hoffentlich können sich die Entwickler an dieses Zeitfenster halten, um eine weitere Gollum-Katastrophe zu vermeiden.