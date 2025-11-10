The Lord of the Rings: Return to Moria Fortsetzung scheint in Arbeit zu sein

HQ

Während Herr der Ringe-Fans derzeit mit der zweiten Absage eines MMOs zu kämpfen haben, das in Tolkiens Welt spielt, gibt es immer noch neue Erfahrungen, die bald in Mittelerde erscheinen werden, da eine Fortsetzung von The Lord of the Rings: Return to Moria in Arbeit zu sein scheint.

Wie von Wccftech entdeckt und ursprünglich von Timur222 erfasst, schrieb eine ausführende Produzentin bei Free Range Games, die das Unternehmen inzwischen verlassen hat, über ihre Erfahrungen auf LinkedIn. Dort erklärte sie, dass ihre Arbeit darin bestehe, "den Lebenszyklus der Postproduktion von The Lord of the Rings: Return to Moria Franchise (und Fortsetzung) und einer neuen unangekündigten IP mit einem Budget von 100 Millionen Dollar und einem 130-köpfigen verteilten Team zu überwachen".

Derzeit steht Return to Moria kurz davor, eine große Menge an DLC-Inhalten im Durin's Folk-Paket zu erhalten, das rund 20 Stunden an neuen Inhalten enthält, darunter ein neues Gebiet und rekrutierbare NPC-Gefährten. Das startet am 18. November, aber es scheint, dass Free Range Games bereits Pläne hat, größer und mutiger zu werden, mit einer vollständigen Fortsetzung in Arbeit.