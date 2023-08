The Lord of the Rings: Return to Moria erscheint am 24. Oktober für PC und PS5

HQ

Free Range Games hat angekündigt, dass sein kommender Koop-Survival-Crafting-Titel The Lord of the Rings: Return to Moria am 24. Oktober digital für PC und PS5 erscheinen wird. Eine physische Veröffentlichung für die PS5 wird ebenfalls kurz darauf am 5. Dezember folgen.

Return to Moria spielt im selben Universum wie die beliebte Fantasy-Serie und ermöglicht es den Spielern, ihren eigenen Zwerg zu erstellen, bevor sie sich in die Minen von Moria wagen. Die Spieler müssen tief in das Crafting-System des Spiels eintauchen und sich mit der bestmöglichen Ausrüstung ausstatten, wenn sie mit Schätzen als Sieger hervorgehen wollen.

Xbox-Fans müssen sich keine Sorgen machen, etwas zu verpassen, da das Spiel Anfang 2024 zu einem unbestätigten Zeitpunkt für die Konsolen der Xbox-Serie erscheinen wird.

Danke, IGN.