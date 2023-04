The Lord of the Rings: Gollum ist Gold geworden

HQ

The Lord of the Rings: Gollum war einer der Titel, die von der Pandemie schwer getroffen wurden. Es wurde bereits 2019 mit einer geplanten Veröffentlichung 2021 angekündigt, aber dies ist offensichtlich nicht passiert und wurde auf September 2022 verschoben. Brunnen... Auch das ist nicht passiert und im vergangenen Sommer wurde es schließlich um "ein paar Monate" verschoben, aber auch das hat es nicht geschafft, bis eine Premiere 2023 beschlossen wurde. Dieses Mal wird Gollum jedoch hier sein, und der Grund, warum wir so denken, ist, dass das Spiel jetzt "Gold" geworden ist. Dies ist die Sprache der Entwickler, die sagen, dass die Entwicklung im Grunde abgeschlossen ist.

Mehr als einen Monat vor der Veröffentlichung hat Daedalic Entertainment eine gute Gelegenheit, The Lord of the Rings: Gollum zu polieren und sicherzustellen, dass es sein volles Potenzial ausschöpft, wenn es am 25. Mai für PC, PlayStation und Xbox erscheint, bevor es "später im Jahr 2023" auf Switch erscheint.