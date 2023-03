The Lord of the Rings: Gollum erhält Veröffentlichungsdatum im Mai im Gameplay-Schaufenster

HQ

Der Herr der Ringe: Gollum war eines der ersten Spiele, das offiziell für PlayStation 5 und Xbox Series angekündigt wurde, und sollte etwa zur gleichen Zeit wie die neuesten Konsolen erscheinen, bevor mehrere Verzögerungen diese Pläne ziemlich veränderten. Das Warten wird jedoch bald vorbei sein, da wir endlich einen Starttermin haben, von dem ich sehr bezweifle, dass er erneut verschoben wird.

Daedalic Entertainment und Nacon haben ein fast 40-minütiges Gameplay-Showcase für das Spiel veröffentlicht, und es endet mit der Enthüllung, dass The Lord of the Rings: Gollum am 25. Mai auf PC, PlayStation und Xbox erscheinen wird. Nintendo Switch-Besitzer müssen bis "später im Jahr 2023" warten.

In Bezug auf das Gameplay selbst werden uns verschiedene Teile des Spiels gezeigt, wobei der Schwerpunkt auf Traversal und Stealth in Umgebungen liegt, die als altmodische Umgebungen bezeichnet werden, die sehr an klassische Plattformer erinnern.

Wir werden sehen, ob dies für viele Spieler interessant genug ist, im selben Monat wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und kurz bevor Street Fighter 6, Diablo IV und Final Fantasy XVI erscheinen.

Was denkst du?