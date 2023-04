The Lord of the Rings: Gollum erhält einen Vorbesteller-Trailer mit neuem Gameplay

HQ

Nacon möchte, dass wir The Lord of the Rings: Gollum vorbestellen, das nach zweijähriger Verzögerung am 25. Mai erscheint. Sie sind besonders stolz auf das kürzlich enthüllte Precious Edition, das Extras wie ein Lore-Kompendium, ein Sindarin-Voiceover-Paket für elbische Charaktere und vieles mehr enthält, das die Fans zu schätzen wissen werden.

In einem brandneuen Vorbesteller-Trailer lernen wir sowohl Gandalf als auch Gollum mit viel Gameplay und einem Überblick darüber kennen, was der Precious Edition zu bieten hat. Schau es dir unten an.

The Lord of the Rings: Gollum erscheint für PC, PlayStation, Switch und Xbox. Es sind keine Verzögerungen zu erwarten, da das Spiel diese Woche Gold gewonnen hat, worüber wir kürzlich berichtet haben.