The Lord of the Rings: Gollum Entwickler entschuldigen sich für das schlechte Spiel

Unscheinbare Trailer und mehrere Verzögerungen führen glücklicherweise dazu, dass viele im Grunde vergessen, dass The Lord of the Rings: Gollum Anfang dieser Woche veröffentlicht wurde. Ich sage zum Glück, denn Ben ist bei weitem nicht der Einzige, der sagt, dass das Spiel sehr schlecht ist. Diese Reaktionen haben die Entwickler von Daedalic nun dazu veranlasst, sich zu entschuldigen.

In dem Twitter-Post heißt es:

"Wir möchten uns aufrichtig für die enttäuschenden Erfahrungen entschuldigen, die viele von euch mit Der Herr der Ringe: Gollum bei der Veröffentlichung gemacht haben. Wir erkennen an und bedauern zutiefst, dass das Spiel nicht die Erwartungen erfüllt hat, die wir an uns selbst oder an unsere engagierte Community gestellt haben. Bitte entschuldigen Sie sich aufrichtig für die Enttäuschung, die dies verursacht hat."

Na gut. Es ist schön zu sehen, dass Entwickler und Publisher zu ihren Fehlern stehen, aber sind sie das wirklich? Hier ist, was das Team über die Zukunft des Spiels sagt:

"Wir wissen, dass der Erfolg eines Spiels vom Spaß und der Zufriedenheit seiner Spieler abhängt. Wir schätzen Ihr Feedback wirklich und haben aktiv auf Ihre Stimmen gehört, Ihre Kommentare gelesen und die konstruktive Kritik und Vorschläge, die Sie gemacht haben, analysiert.

Unser Entwicklerteam hat fleißig daran gearbeitet, die Fehler und technischen Probleme zu beheben, auf die viele von euch gestoßen sind. Wir sind bestrebt, euch Patches zur Verfügung zu stellen, die es euch ermöglichen, das Spiel in vollen Zügen zu genießen."

Bugs und technische Probleme sind nur ein kleiner Teil von Bens Problem mit dem Spiel, da viele der Grundpfeiler auch nicht zufriedenstellend sind. Die meisten davon sind nahezu unmöglich und sehr teuer zu reparieren, also würde etwas Politur ausreichen, um The Lord of the Rings: Gollum zu einem Erfolg oder zumindest in Ordnung zu machen? Du sagst es mir.