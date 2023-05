The Lord of the Rings: Gollum dauert ca. 20 Stunden

HQ

The Lord of the Rings: Gollum ist schon lange in Arbeit und wurde 2019 angekündigt, hat aber auf dem Weg dorthin einige starke Verzögerungen erlitten. Jetzt rückt es endlich näher an die Veröffentlichung heran und am 25. Mai werden wir endlich in den Genuss von Gollums Abenteuer kommen. Laut den Entwicklern sollte es von Anfang bis Ende ungefähr 20 Stunden dauern, wenn Sie entspannt spielen und sich Zeit nehmen, wie es die Entwickler selbst empfehlen, aber Sie können schneller durch die Geschichte kommen. Produzent Harald Rieger sagt:

"Ein entspanntes Durchspielen des Spiels mit der Erkundung der wunderschön gestalteten Umgebungen und dem Anhören von Dialogen wird etwa 20 Stunden dauern. Begeisterte Adventure-Spieler werden in der Lage sein, das Spiel schneller zu beenden, aber wir raten jedem, sich Zeit zu nehmen und die Luft von Mittelerde zu atmen."

The Lord of the Rings: Gollum wird acht Jahre vor den Ereignissen der Bücher spielen und eine ganz neue Geschichte über den fischliebenden Ringträger erzählen. Es erscheint am 25. Mai für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series S/X.

Was sind deine Erwartungen an Gollums Abenteuer?

"Hinterhältige kleine Hobbits!"

Danke GamingBolt