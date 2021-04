Bislang gab es das ungewöhnliche Point-and-Click-Adventure The Longing nur auf dem PC. Wer Freude an innovativen Spielkonzepten hat, kann den Titel nun auch auf der Switch spielen. Der Clou: The Longing läuft in Echtzeit und endet erst nach 400 Tagen.

Auf Steam vergab die Mehrheit der Nutzer*innen das Prädikat "sehr positiv". Ob zukünftig weitere Konsolen-Ports erscheinen, wissen wir leider noch nicht. Einen Ersteindruck vermittelt folgender Ankündigungs-Trailer: