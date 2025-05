The Long Walk Trailer zeigt Mark Hamill als Bösewicht in Stephen Kings erstem geschriebenen Roman The Long Walk Kinostarts am 12. September.

Der erste Trailer zur Adaption von Stephen Kings The Long Walk ist da. Mit Cooper Hoffman, David Jonsson und anderen als junge Burschen, die versuchen, ihre Schrittzahl ernsthaft zu verbessern, ist The Long Walk Kings erster geschriebener Roman und scheint ein spannender Thriller zu werden. In der Handlung nehmen 100 junge Männer an einem Wettbewerb teil, der als The Long Walk bekannt ist und bei dem sie ein Tempo von 3 Meilen pro Stunde einhalten müssen, während sie eine lange, offene Straße entlanggehen. Wenn sie anhalten, wenn sie langsamer werden, erhalten sie zwei Warnungen, bevor sie erschossen werden. Es kann nur einen Gewinner dieses Spiels geben, also müssen die Spieler einfach weitergehen. Denken Sie an Squid Game, aber es gibt nur ein Spiel und es geht nur darum, zu gehen. Wir müssen sehen, wie der Film funktioniert, aber aus dem Trailer geht hervor, dass Regisseur Francis Lawrence es geschafft hat, einen wirklich langen Spaziergang ziemlich interessant zu gestalten. HQ