Zu sagen, dass Stephen King jetzt, nach 65 veröffentlichten Romanen und fast 200 veröffentlichten Kurzgeschichten, im Alter von 78 Jahren und nachdem er 50 (!) Jahre lang Bestseller geschrieben hat, heißer denn je ist, ist für mich fast absurd. Aber das ist es, und die Welle von Verfilmungen, die in den letzten zwei Jahren erschienen sind, ist fast schon überwältigend. King-Verfilmungen strömen in Strömen, und kurz bevor Edgar Wrights viel gehypter The Running Man erscheint, hat The Long Walk endlich seinen Weg in den Streaming-Himmel gefunden.

Das Bild ist trostlos farblos, sepiagelb und ausgefallen.

Cooper Hoffman (der sein Debüt in Licorice Pizza gab) wird in Zukunft wohl noch viel zu sehen sein.

Das Buch war Kings erstes Buch (zumindest sein erstes geschriebenes, da Carrie sein erster veröffentlichter Roman bleibt) und ist so etwas wie eine Mischung aus "Die Zeit der Pest" und "Stand By Me" und ein metaphorischer Schlag ins Gesicht unserer ultra-materialistischen Gesellschaft und unserer sehr menschlichen Tendenz, Macht und Staat nie in Frage zu stellen. Der Film spielt wie sein Vorgänger im Jahr 1967 und spielt in einer Art postapokalyptischer Vergangenheit, in der jährlich eine Herausforderung stattfindet, bei der 50 junge Männer gegeneinander antreten, um zu sehen, wer am weitesten gehen kann, ohne Pause oder Unterbrechung. Sinkt ihre Geschwindigkeit unter einen bestimmten Wert, werden sie erschossen. Wenn sie vom vorgegebenen Weg abweichen, werden sie erschossen, genauso wie wenn sie sich ausruhen oder stehen bleiben. Unter diesen Bedingungen, die gelinde gesagt seltsam sind, findet eine Gruppe verlorener junger Menschen nicht nur sich selbst, sondern auch einander, und hier glänzt dieser Film wirklich.

Es wird ergreifend und seltsam sein, in typischer King-Manier.

Cooper Hoffman als Raymond Garraty (#47) und David Jonsson als Peter McVries (#23) sind beide herausragend und die beiden, die diesen Film in einem Ensemble von mehreren sehr talentierten jungen Herren stehlen. Es gibt echte Funken über diese beiden, deren Beziehung leicht langweilig und mit Tropen vollgestopft hätte sein können, es aber stattdessen schafft, menschlich glaubwürdig und nuanciert zu sein, auf eine Weise, in der King meiner Meinung nach während seiner erstaunlichen Karriere kein Experte war. Hier gibt es Verzweiflung, Hoffnung, Sinn, Sinnlosigkeit und einen gut aufgebauten Nerv durch scharfe Regie, der alle 108 Minuten sehr gut funktionieren lässt. Am Ruder steht Francis Lawrence (I Am Legend, Constantine, Hunger Games) und abzüglich einiger Fehltritte mit leeren, eintönigen Hunger Games-Fortsetzungen ist er hier wirklich wieder in großartiger Form. Es gibt Teile von The Long Walk, die vielleicht nicht so gut funktionieren wie beabsichtigt (Luke Skywalker als General ist einer dieser Momente), aber im Großen und Ganzen ist dies ein gut gemachter Film und ein packendes, sehenswertes Drama.