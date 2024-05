The Long Dark lässt dich endlich dem Tod ein Schnippchen schlagen, fügt einen Puma hinzu, der dir folgt

Patches beheben Release-Probleme bei The Long Dark am 8. August 2017 um 07:03 NEWS. Von Anne Zarnecke The Long Dark hat die sichere Wiege des Early Access in der vergangenen Woche verlassen und dabei zu einer Vielzahl an Problemen geführt. Die Entwickler von Hinterland...

The Long Dark bekommt Filmadaption am 1. August 2017 um 15:45 NEWS. Von Stefan Briesenick Die Early Access-Erfolgsstory The Long Dark erscheint nach vielen Jahren in der offenen Entwicklung heute für PC, PS4 und Xbox One. Bislang wurden über 1,3 Millionen...