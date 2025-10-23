HQ

Als ich schrieb, dass The Lonesome Guild nichts zu beneiden hat The Legend of Zelda (zumindest die Klassiker und die modernen Folgen, die von Grezzo mitentwickelt wurden) oder Tunic, meinte ich das mit all dem Gewicht und allen Konsequenzen, die man sich vorstellen kann. Es gibt viel, viel Charme und Persönlichkeit in dieser Geschichte, und es gibt auch ein Designniveau von Setting, Charakteren und Erzählung, das, ehrlich gesagt, nur sehr wenige Titel (selbst in AAA) heute mithalten können.

The Lonesome Guild ist, wie man an den Vergleichen, die ich gerade angestellt habe, erkennen kann, ein Puzzle-Adventure mit viel Action und viel Betonung auf die Erzählung. Es ist eine chorische Geschichte in einer Welt voller tierischer Charaktere, in der sechs Außenseiter und ein Geist entdecken, dass sie die einzige Hoffnung für ihre Welt sind, und um ihrem Volk die Wahrheit darüber zu offenbaren.

Als ein kleiner Komet über das Universum streift, erscheint ein kleiner Geist über dem Land Etere, der sein Gedächtnis vollständig verloren hat, auf seiner Reise, um herauszufinden, wer er ist und was sein Zweck hier ist. Bald gesellt er sich zu Mr. Vulpo, Da Vinci, Ran und einer Vielzahl einzigartiger Individuen, die jeweils ihre eigene Spezies repräsentieren (ähnlich wie Kaninchen, Wölfe, Füchse und Stachelschweine, aber mit gewissen Unterschieden), die eine Gruppe (The Lonesome Guild ) bilden, wie eine "Party" in einem Rollenspiel. Im Laufe ihres Fortschritts stärken die Charaktere ihre Bindungen, verbessern ihre Fähigkeiten und Synergien im Kampf und gründen eine kleine Familie.

Es ist merkwürdig, dass in einem so kleinen Spiel so viel Aufwand in die Entwicklung einer so großen Gruppe von Protagonisten gesteckt wurde, aber sie sind auch die treibende Kraft hinter der Geschichte. Jeder hat seine eigene Questreihe, die sich langsam auflöst, und im Laufe des Spiels wird enthüllt, was sie dazu gebracht hat, so allein in der Welt zu sein (und sich zu fühlen). Als ich im Sommer auf der Gamescom einen ersten Vorgeschmack auf das Spiel bekam, war es keine Überraschung, als mir die Entwickler dort gestanden, dass einige ihrer inneren Dämonen (z.B. ein Vater-Sohn-Konflikt) in die Persönlichkeit eines der Gruppenmitglieder übergegangen sind. Und das bringt dich voran, du wirst in die Geschichte verwickelt, weil du siehst, dass diese Charaktere nicht nur unwissentliche Helden sind, die für eine "göttliche" Mission auserwählt wurden, sondern verlorene Seelen, die ihren Platz in der Welt suchen. Und obwohl es so viele von ihnen gibt, funktioniert es, obwohl ich in meinem Fall zugeben muss, dass ich vor allem mit den ersten Mitgliedern der Gruppe zu tun hatte.

In The Lonesome Guild liegt das Gewicht des Fortschritts neben den Beziehungen zwischen der Gruppe auf der Erkundung großer Abschnitte oder Regionen. Diese großen Gebiete sind weiter in kleinere, überschaubarere Levels unterteilt, in denen du bestimmte "Räume" durchquerst, auf der Suche nach Ausrüstung und Sammlerstücken und Einheimischen bei Nebenquests hilfst. Es gibt nur wenige Karten, und diese sind in jedem Gebiet physisch angelegt, wenn du also einen bestimmten Weg zu etwas planen möchtest (zum Beispiel ein Gebiet, in dem du einen Gegenstand für eine Nebenmission sammeln musst), musst du ein Gebiet mit einer Karte finden und sie konsultieren. Obwohl es nicht schwer ist, sich zurechtzufinden, ist es gut, sie zu besuchen, denn sie befinden sich in der Regel neben den Ruhestätten der Gruppe, den Lagerfeuern, wo die Charaktere nach den Kämpfen ihre Gesundheit wiederherstellen und miteinander interagieren.

Es gibt eine ungewöhnliche Schönheit in der Illustration, sowohl in den Szenen und Gesprächen, in denen Charakterskizzen erscheinen, als auch in den Hintergründen und Sets. Die Welt von Etere fühlt sich lebendig und detailreich an, und das Setting wird durch einen Soundtrack ergänzt, der zwar nicht besonders einprägsam ist, aber perfekt zum Ton des Abenteuers passt.

Jedes der sechs Mitglieder von The Lonesome Guild ist nicht nur ein Individuum, das mit starken moralischen oder emotionalen Dilemmata konfrontiert ist, sondern verfügt auch über eine Reihe von Kampffähigkeiten. So sehr, dass mit jedem ein umfangreicher Fortschrittsbaum verbunden ist, der sich öffnen wird, wenn sich die Beziehungen zu den Mitgliedern der Gruppe stärken. Und das geschieht mit der "zentralen" Figur des Abenteuers und dem siebten Mitglied der Gruppe, dem Geist. Er allein kann nicht mit der physischen Umgebung interagieren, hat aber einen Einblick in die Geisterwelt (sowie andere Möglichkeiten, die im Laufe des Abenteuers hinzugefügt werden und die Komplexität der Rätsel zunimmt) und verschmilzt kurzzeitig mit den Gruppenmitgliedern, um ihnen beim Kampf zu helfen.

Der Kampf findet in einer Gruppe mit dem Geist und drei Guild Mitgliedern statt und hat eine einzigartige Mechanik, bei der du jeden von ihnen steuerst, während der Geist (vorübergehend) von ihnen Besitz ergreift, was nicht nur Spezialfähigkeiten sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf aktiviert, sondern auch einzigartige Fertigkeitsanzeigen und letztendlich einen mächtigen ultimativen Angriff auflädt, der entscheidend sein kann. Vor allem gegen Chefs. Es gibt keine übermäßige Komplexität im Kampf, aber manchmal vermisst man etwas mehr Leichtigkeit in der Charakterbewegung oder beim Ausweichen. Es ist auch nicht einfach, die Angriffe bestimmter Feinde zu lesen, wenn so viel Chaos auf dem Bildschirm herrscht, dass man ihnen nicht immer ausweichen kann. Wenn einer deiner Charaktere 0 Gesundheit erreicht, kannst du immer versuchen, dich mit einem anderen Charakter zu nähern und ihn mit einer kleinen Menge an Gesundheit aufzuheben. Zuerst wirst du denken, dass du es zu keinem Zeitpunkt brauchen wirst, aber ein paar Stunden später wirst du das Gefühl haben, dass du immer nur einen schlechten Ausweichmanöver davon entfernt bist, einen Kampf zu verlieren und zum letzten Speicherpunkt zurückzukehren. Es ist nicht per se schwierig, man muss nur präzise ausweichen und seine Fähigkeiten einsetzen, und es ist nicht so brillant wie andere Abschnitte wie die Grafik oder die Rätsel. Es ist ein bisschen Tunic drin, aber es ist nicht so kompliziert. Mit etwas mehr Reichweite in der Ausweichbewegung wäre es perfekt gewesen.

Und wenn wir schon bei den Rätseln sind, manchmal liegt die Brillanz nicht in der Komplexität, sondern darin, wie gut sie in die Szenerie und das Setting integriert sind. Die meisten Rätsel bestehen aus der Aktivierung von Hebeln oder Blöcken in einer bestimmten Reihenfolge, wobei die Zwischenschritte zunehmen, je weiter du voranschreitest. Es wird auch einen Punkt geben, an dem du Hinweisen in der Szenerie folgen musst, z. B. beim Betrachten von Bildern, beim Sprechen mit NPCs oder beim Einsatz geisterhafter Kräfte. Ohne zu vereinfachen, ist es schön, Zeit mit jedem einzelnen zu verbringen und sich nicht dumm zu fühlen, weil man die Lösung nicht gefunden hat, die in der Regel ziemlich klar ist.

Selbst mit einigen der oben genannten Ecken und Kanten ist das Gesamtpaket fast hervorragend, für ein so kleines Team wie Tiny Bull. Man merkt, dass sie in The Lonesome Guild alles gegeben haben, und es fühlt sich fast so an, als ob so viel Geschichte, so viel Geschichte und Mühe, die in jedes Set gesteckt wurde, selbst wenn man dieses Gebiet nur ein paar Mal durchquert, "verschwendet" ist, während es in anderen Titeln repliziert worden wäre. Die Summe seiner bereits bemerkenswerten Teile macht dieses Abenteuer zu einem der versteckten Juwelen des Jahres 2025. Für mich ein Kandidat für den Indie des Jahres. Zumindest schulden Sie ihm eine Chance.