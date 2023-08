HQ

Disney hat ein Datum festgelegt, an dem The Little Mermaid sein Debüt auf seinem Streaming-Dienst Disney+ geben wird. Das neueste Live-Action-Remake eines beliebten Disney-Klassikers wird bereits nächsten Monat, genauer gesagt am 6. September, zum Streamer kommen.

Wenn Sie es nicht geschafft haben, in die Kinos zu gehen, um den Film zu sehen, können Sie unten einen Trailer sehen, um einen Blick auf das zu werfen, was Sie erwartet.