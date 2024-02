The Lion King Prequel zeigt Mufasas Weg zum König

Mufasa ist einer der ikonischsten Disney-Eltern aller Zeiten. Auch ohne viel Leinwandzeit hinterließ er einen großen Eindruck bei Kindern und machte seine Todesszene zu einer der traurigsten in einem Animationsfilm.

Jetzt bekommt er die Prequel-Behandlung. Mufasa: The Lion King wird Aaron Pierre spielen, der kürzlich mit Collider darüber gesprochen hat, wie seine Performance anders sein wird.

"Nun, in erster Linie möchte ich anerkennen, dass James Earl Jones eine enorme Inspiration für mich ist." sagte Pierre. "Ich fühle mich sehr geehrt, diese Rolle nach ihm zu übernehmen. Ich denke, der Hauptunterschied wird sein, dass wir Mufasa hier in einer anderen Funktion erkunden. Als Sir James Earl Jones ihn porträtierte, war dies Mufasa in seiner vollen Kapazität, in seinem Rhythmus, und ich denke, wir erforschen Mufasa vor diesem Punkt. Wie sieht dieser junge Löwe aus, bevor er der ist, als den wir ihn kennen, und wie er seinen Rhythmus findet, wie er sich verhält, wie er sich mit seiner Gemeinschaft und seinen Lieben auseinandersetzt? Ich denke, das ist das Wichtigste. Es geht darum, es herauszufinden."

Es wird seltsam sein, Mufasa ohne die dröhnenden Töne von James Earl Jones zu hören, aber auch wenn dieser Film unnötig erscheint, wird er mit ziemlicher Sicherheit die Massen anziehen.

Wirst du dir das The Lion King Prequel ansehen?