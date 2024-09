The Life of Chuck (Stephen-King-Adaption) gewinnt den Toronto People's Choice Award

Die Lobeshymnen für das Drama, das auf Stephen Kings KurzgeschichtensammlungThe Life of Chuck basiert, scheinen endlos zu sein, und viele gehen sogar so weit zu sagen, dass es die beste Stephen-King-Adaption aller Zeiten ist. Der Film feierte seine Premiere auf dem Toronto Film Festival und gewann einen der wichtigsten Preise des Festivals, den People's Choice Award. Viele Filme, die diesen prestigeträchtigen Preis gewonnen haben, wurden später auch für einen Oscar nominiert, wie z.B. 12 Years a Slave und La La Land, so dass Mike Flanagan, der sowohl das Drehbuch schrieb als auch Regie führte, vielleicht eine weitere Auszeichnung mit nach Hause nehmen kann, wenn alles gut für ihn läuft, denn diese Auszeichnung ist normalerweise ein kleiner Hinweis.

In der Rolle des Charles Chuck Krantz sehen wir Tom Hiddleston, der vor allem für seine Rolle als Loki bekannt ist, und er wird von Mark Hamill und Karen Gillan unterstützt. Obwohl es in der Geschichte des Buchhalters Chuck um seine Lebensentscheidungen geht, die offenbar damit zusammenhängen, dass die Welt nun untergeht, beschreibt der Regisseur den Film als echten Wohlfühlfilm. Wann der Film hierzulande Premiere haben wird, ist noch nicht bekannt, aber wir müssen uns noch gedulden.