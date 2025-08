Es hat etwas äußerst Charmantes, dass Horror-Meister Mike Flanagan nie einen Hehl daraus macht, dass sein größtes Idol Stephen King ist, ein Mann, mit dem er mittlerweile an drei Spielfilmen zusammengearbeitet hat und dessen Unterstützung er weiterhin bei seinem Versuch genießt, Carrie zu modernisieren. Flanagan liebt King mehr als sein Leben, und das zeigt sich, wenn er Kings Kurzgeschichten zu abendfüllenden Spielfilmen ausbaut und erweitert.

Nach der Adaption von Das Spiel und Doctor Sleep für die große Leinwand hat Flanagan nun eine weitere Kurzgeschichte (Teil der Sammlung Blutige Nachrichten) in Form von The Life of Chuck in Angriff genommen, und genau wie Die Verurteilten und Stand By Me ist dies eine etwas andere Geschichte als der Mann, der uns alles von It bis Shining gegeben hat, Misery, Cujo und Brennen muss Salem.

The Life of Chuck ist in drei Kapitel unterteilt, die in nicht-chronologischer Reihenfolge präsentiert werden, und handelt von dem Buchhalter Chuck Krantz und seinem Leben. Das Thema hier ist, wie wir als Menschen geformt und Teil der Erfahrungen werden, denen wir gegenüberstehen und die wir durchleben, und im gleichen Geist wie Kings andere dramatische Werke ist es oft ziemlich langsam und emotional erzwungen.

Er kann tanzen, der gute alte Chuck.

Im ersten Kapitel ist Chuck verstorben. Da er seine 39 Jahre als gottesfürchtiger Mann gelebt hat, der von allen geliebt und gemocht wurde, wird ihm für seinen Beitrag zur Menschheit über eine große Werbetafel im Zentrum der Stadt, wo der Grundschullehrer Marty Anderson lebt, gedankt. Marty versteht die Werbetafel nicht, weiß offensichtlich nicht, wer Chuck ist, und kommt auch nie wirklich dazu, zu recherchieren, weil er vor dem Ende der Welt steht. Wir, die Zuschauer, sehen dies durch Martys unwissende Augen, und als die Welt zusammenbricht, sucht er Trost bei seiner einzigen Freundin, der panischen Felicia, die genauso verwirrt und verängstigt ist wie alle anderen.

Ende des ersten Aktes.

Im zweiten Kapitel ist Chuck ein Erwachsener, gekleidet in einen zerknitterten Anzug von Brooks Brothers, auf dem Weg zur Arbeit, als er an einem Straßenmusiker in Form des Schlagzeugers Taylor Gordon (The Pocket Queen) vorbeikommt und, bevor er sich versieht, mitten auf der Straße wie ein Verrückter zum Rhythmus der Trommeln zu tanzen beginnt. Tom Hiddleston (Chuck) hat offensichtlich viele Tanzstunden genommen, um in die Rolle des tanzenden Buchhalters zu passen, und dieses ganze Kapitel handelt davon, wie die Musik die Oberhand gewinnt und wie Tanz ein wichtiger, großer Teil seines Lebens ist.

Ende des zweiten Aktes.

"Wein! Fühlen! Weine jetzt! Weinen Sie jetzt noch mehr!«

Im dritten und letzten Kapitel erfahren wir, warum Chuck so gut tanzen kann, warum er sein Leben so intensiv gelebt hat und warum er immer versucht hat, der allerbeste, freundlichste, süßeste und gottesfürchtigste Mensch zu sein, und hier dreht King/Flanagan die Zeit zurück in seine Kindheit, die im wahren King-Geist von Tragödien und subtilem Humor durchtränkt ist. Hier und da wird es ein wenig heikel, und die Schauspielerei ist in Ordnung, nicht zuletzt von Mark Hamill in der Rolle des alkoholkranken Großvaters Albie, aber im Großen und Ganzen hat dieser Film für mich nicht sehr gut funktioniert.

Technisch war es gut, Flanagan ist so geschickt wie eh und je, und seine Besetzung ist immer genau richtig, aber als Geschichte fühlte sich The Life of Chuck so überladen an, dass sie aufgebläht und fett rüberkam, und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es zu absichtlich "emotional" war, auf eine Art und Weise, die den ganzen Film wie die Art von oberflächlichem Eskapismus wirken ließ, die Hollywood schon immer so gut versucht hat um uns die Kehle hinunterzudrücken.

The Life of Chuck ist im Grunde eine ziemlich charmante Geschichte über das Leben, all die Drehungen und Wendungen, die wir alle durchgemacht haben und erleben werden, aber sie wird ein wenig zu unzusammenhängend und gezwungen in Bezug auf die Dramaturgie, und sie wird zu gekünstelt in Bezug auf die Emotionen und die tränenreichen Momente, die Chuck als Person definieren. Auf diese Weise erinnert es mich ein wenig an The Green Mile, das gut gemacht, stilvoll und atmosphärisch ist, aber auch unter dem gleichen grundlegenden Problem leidet, wenn es darum geht, wie tränenreich und nachrichtenlastig es ist und zu sein versucht.