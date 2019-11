The Life is Strange 2 war anstrengender, als es Dontnod zuerst vermutete

Die Geschichte von Life is Strange 2 findet im Dezember ihr Ende, deshalb wurden wir kürzlich nach London eingeladen, um uns noch einmal mit Dontnod und Square Enix über das Abenteuer von Sean und Daniel zu unterhalten. Der Hauptautor Jean-Luc Cano sprach mit uns im Interview darüber, wie sich die Arbeiten am gesamten Kapitel von dem des ersten Spiels unterschieden haben:

"Ich denke es war schwieriger, denn eines der Dinge, die wir nicht erwartet hatten, war, wie schwierig es sein würde, diesen Roadtrip zu erstellen", verriet uns Cano. "Wie ihr wisst fand das erste Life is Strange in Arcadia Bay statt, es waren also im Grunde der gleiche Ort und die gleichen Charaktere, die man in jeder Episode treffen konnte. Doch in Life is Strange 2 hat sich der Schauplatz mit jeder Episode verändert, es kamen neue Charaktere hinzu, manchmal ein neues Gameplay[-Element] und es war mehr Arbeit, als wir erwarteten."

"Also ja, es war herausfordernder, aber ich denke auch, dass wir das brauchten, nach dem ersten Life is Strange. Wir mussten alles ändern, was wir gemacht haben, um uns selbst herauszufordern. Es war deshalb schwieriger, aber auch aufregender."

Verbesserte sich Life is Strange 2 gegenüber dem Vorgänger?

