Aktuell erhalten wir regelmäßig großartige Geschenke und diesmal ist TT Games an der Reihe. Sie haben uns gestern verraten, dass das Game jetzt kostenlos auf PC (Steam), Playstation 4 und Xbox One heruntergeladen werden kann. Das Angebot gilt bis zum 22. Mai um 9 Uhr morgens, wenn alles wie geplant verläuft. Ihr habt also genügend Zeit, um dieses Abenteuer auf dem System eurer Wahl herunterzuladen.