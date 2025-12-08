The Lego Batman Movie Star will einen weiteren Film machen

HQ

Die Entscheidung, den campigeren, optimistischeren Batman wieder in den Vordergrund zu rücken, The Lego Batman Movie war bei seiner Veröffentlichung 2017 ein frischer Wind. Dass Will Arnett die Figur spricht, hat uns viel Freude bereitet, und es scheint, als würde er zu Lego Batman zurückkehren, sobald der Ruf kommt, seine Maske und seinen Umhang wieder aufzusetzen.

"Ich würde gerne mehr Lego Batman machen. Ich liebe Lord und Miller. Diese Jungs sind die Besten", sagte Arnett kürzlich in einem Interview mit Variety. "Das war eine wirklich tolle Zeit in meinem Leben, diese Filme – The Lego Movie und Lego Batman – mit diesen Jungs und Chris McKay zu machen. Ich hatte einige meiner größeren Lacher mit diesen Typen, als wir versuchten, die Figur zu entdecken. Ich habe im Laufe der Jahre schon darüber gesprochen, aber wir haben einmal in der Kabine gelacht, als wir diese Zeile vorgelesen und diese Stellen erfunden haben, in denen Chris Miller den Raum verlassen musste und Phil auf den Knien lag. Wir sind verdammt nochmal gestorben."

Chris Miller und Phil Lord sind gerade ziemlich beschäftigt mit der Arbeit am Spider-Verse-Finale, zusammen mit Project Hail Mary mit Ryan Gosling, das nächsten März erscheinen wird. Vielleicht können wir sehen, wie beide Filme nach der Veröffentlichung zu Lego zurückkehren, obwohl wir mit dem bevorstehenden Warner- und Netflix-Deal nicht wissen, wie die Zukunft der Reihe aussehen wird.