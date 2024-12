The Legends of Heroes: Trails in the Sky bekommt Ende nächsten Jahres ein Remake

Die Trails-Serie, die in Japan unter dem Namen Kiseki bekannt ist, ist seit zwei Jahrzehnten eine der am meisten geförderten im JRPG-Genre. Aber seine Ursprünge sind jetzt verwirrender zu verfolgen und so hat Nihon Falcom die Veröffentlichung eines 3D-Remakes von The Legends of Heroes: Trails in the Sky angekündigt, das den Namen Trails in the Sky 1st Chapter tragen wird.

Wir sind uns nicht sicher, ob es sich um ein Reboot der Serie mit besserer Grafik für zukünftige Teile handelt, aber im nächsten Herbst können wir die Abenteuer von Estelle und Joshua noch einmal erleben, um zu Armschienen zu werden, während sie das Reich von Lihard durchqueren.

In Anlehnung an die verfeinerte Formel von Final Fantasy VII: Remake ermöglicht euch der Kampf von Trails in the Sky 1st Chapter den Wechsel zwischen Echtzeit- und rundenbasierten Kämpfen.

Trails in the Sky 1st Chapter erscheint Ende 2025 für PC, PS5 und Nintendo Switch, und ihr könnt euch den ersten Trailer unten ansehen.