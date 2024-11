The Legend of Zelda: The Minish Cap feiert sein 20-jähriges Jubiläum

HQ

Hurra! Dieses Jahr feiert dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum eines der wohl am meisten unterschätzten Abenteuer von Link. Die Rede ist natürlich von dem pixeligen Edelstein The Legend of Zelda: The Minish Cap, der am 4. November 2004 auf dem Game Boy Advance in Japan veröffentlicht wurde. Die damals umstrittene "Toon"-Version von Link kehrte zurück, aber anstelle einer großen Ozeanreise bot Minish Cap eine ganz neue Art von Abenteuer. Es ist ein unglaublich kompakter und gut produzierter Teil der Franchise – ein großes Spiel im kleinen Maßstab – und viele von uns hier im Team erinnern sich gerne daran.

Was denkst du über The Legend of Zelda: The Minish Cap und wie würdest du es unter den anderen 2D-Spielen der Serie einordnen?