The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Wettbewerb startet in Großbritannien

In Großbritannien wurde ein neuer Wettbewerb für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gestartet, bei dem zehn Gewinner eine Sonderedition von Shikishi erhalten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was ein Shikishi ist, handelt es sich im Wesentlichen um eine Kunstform, die auf einer harten Kartonoberfläche erstellt wurde. Es ist dicker als normales Papier und hat einen goldenen Rand, wie Sie auf dem Bild im Twitter-Post unten sehen können. Es ist so ziemlich ein schickes Sammlerstück, aber wenn Sie eines gewinnen möchten, müssen Sie sich den Tweet ansehen.

Es ist ein einfacher Wettbewerb, denn alles, was Sie tun müssen, ist, My Nintendo Store UK zu folgen und unter dem Tweet mit dem Spiel zu kommentieren, in dem Sie Hyrule zum ersten Mal entdeckt haben. Da jedoch nur 10 Shikishi zu gewinnen sind, gibt es keine Garantie dafür, dass Sie mit diesen einfachen Schritten etwas Kunst gewinnen. Der Wettbewerb endet am 12. Mai, pünktlich zur Veröffentlichung von Tears of the Kingdom.