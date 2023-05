The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zerstörte den britischen Box-Absatzmarkt

HQ

Die Leute lieben The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wirklich, wirklich. Der Switch-Exklusivtitel hat derzeit einen der höchsten Metacritic-Werte aller Zeiten, was zeigt, dass er ein großer Erfolg unter den Kritikern war, und die neuesten Verkaufsdaten in Großbritannien scheinen zu zeigen, dass die Verbraucher auch von dieser Fortsetzung begeistert sind.

Wie von Gamesindustry.biz berichtet, hat Tears of the Kingdom den Rekord von Hogwarts Legacy's als größte Box-Game-Veröffentlichung des Jahres 2023 in Großbritannien gebrochen, und das mit massiven 50 % weiteren verkauften Exemplaren. Es überrascht nicht, dass dies das Spiel auch als den größten Zelda-Start in der Geschichte in Großbritannien zementiert hat, mit mehr als dem 2,7-fachen der Eröffnungsverkäufe von The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ebenso ist Tears of the Kingdom bereits das achtgrößte Zelda-Spiel aller Zeiten in Großbritannien, und wenn man nur die Einnahmen betrachtet, ist das Spiel auch das viertgrößte Zelda-Spiel aller Zeiten im Land.

Wenn man sich die ausgelieferten Exemplare ansieht, fällt Tears of the Kingdom hinter Pokémon Scarlet/Violet als größte Switch Markteinführung aller Zeiten in Großbritannien zurück, schlägt aber Game Freak's bietet an, die größte Switch-Markteinführung aller Zeiten in Großbritannien im Sinne des Umsatzes zu sein.

Bei den Boxed-Charts der Woche belegt Zelda mit Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor, FIFA 23, Mario Kart 8: Deluxe, Dead Island 2, Super Mario Odyssey, Breath of the Wild, Animal Crossing: New Horizons bzw. Minecraft Legends bilden den Rest der Liste.