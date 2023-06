The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wurde in weniger als einer Stunde geschlagen

HQ

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist eines der umfangreichsten Spiele, die in letzter Zeit veröffentlicht wurden. Es gibt einfach so viel zu tun, dass es unglaublich überwältigend sein kann, wenn man Hyrule zum ersten Mal betritt.

Einige Leute haben jedoch nicht viel Zeit zur Verfügung und beschließen, das Spiel so schnell wie möglich zu gewinnen. Eine Person hat das Spiel in 94 Minuten gewonnen, aber in jüngerer Zeit hat endlich jemand die 60-Minuten-Marke geknackt.

Im YouTube-Video unten können Sie genau sehen, wie sie es machen. Natürlich verwendet diese Methode viele Glitches, um das Spiel so schnell wie möglich zu schlagen. Es gibt auch Story-Spoiler im Video, also pass auf, wenn du das Spiel noch nicht durchgespielt hast.