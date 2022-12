The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wurde in den USA altersmäßig eingestuft

HQ

Letzten Monat berichteten wir, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in Korea altersmäßig eingestuft wurde, und jetzt ist dasselbe auch in den USA passiert. Die ESRB-Bewertung ist im Nintendo Store sichtbar und lautet "Fantasy Violence, Mild Suggestive Themes", mit der Empfehlung von 10+ Jahren.

Nach einigen wirklich langen Verzögerungen für das Spiel denken wir, dass es ziemlich sicher ist (da diese Altersfreigaben normalerweise nicht allzu weit von der eigentlichen Premiere entfernt sind), dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wie geplant am 12. Mai nächsten Jahres exklusiv für Switch veröffentlicht wird. Wenn es auch nur annähernd so gut ist wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, werden wir uns auf einen Leckerbissen freuen.

Danke GamingBolt