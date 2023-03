The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird die Spielwelt verändern

HQ

The Legend of Zelda: Breath of the Wild war bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2017 absolut vollgepackt mit faszinierenden Gameplay-Elementen. Jetzt, sechs Jahre später, freuen wir uns auf die Veröffentlichung der Fortsetzung. Aber The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat in Bezug auf das Gameplay nicht viel verraten.

Der Produzent des Spiels, Eiji Aonuma, sagte in einem inzwischen gelöschten Tweet, dass in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom "die freie Vorstellungskraft des Spielers mit neuem Gameplay gefüllt wird, das die Spielwelt verändern wird".

Das könnte sehr viele Dinge bedeuten, aber es scheint, dass wir als Spieler in der Lage sein werden, die Spielwelt in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom direkt zu beeinflussen. Da Aonuma den Tweet nach der Veröffentlichung gelöscht hat, scheint es, dass wir keine weiteren Details darüber erfahren werden, was er gehänselt hat.

Da Doug Bowser verspricht, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom den Preis von 70 US-Dollar wert sein wird, erwarten wir ein starkes Gameplay. Hoffentlich werden wir vor der Veröffentlichung einen Blick darauf werfen, was das mit sich bringen wird.

Freust du dich auf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Danke, Nintendo Life.